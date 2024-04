Fußball-EM 2024 Kein Sommermärchen für Dormagen

In der Stadtratssitzung am Donnerstag antwortete Bürgermeister Erik Lierenfeld auf die Anfrage. Bisher sei niemand an die Stadt und ihre Töchter herangetreten, um eine Public-Viewing-Veranstaltung zur Fußball-EM 2024 zu organisieren. „Es gibt aber Schützenvereine, die mit dem Gedanken spielen, im Rahmen des Schützenfestes einzelne Spiele einzubinden“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Von Seiten des städtischen Sportservice wurden die Dormagener Sportvereine per E-Mail angeschrieben. Demnach planen der RS Horrem im Rahmen des jährlichen Sommerfestes sowie der SUS Gohr im Rahmen seiner Sportwoche das Eröffnungsspiel der EM am Freitag, 14. Juni, öffentlich zu zeigen. Vielleicht wird ja doch noch ein Sommermärchen geschrieben. Ausrichter haben jedenfalls die Möglichkeit, bis zwei Wochen vor dem Event einen entsprechenden Antrag beim Ordnungsamt zu stellen.