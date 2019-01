Verdächtiger Fund in Dormagen: Utensilien für Hanf-Anbau: Kein Hinweis auf Besitzer

Die Gegenstände wurden in Zons an einem WC-Häuschen entdeckt. Foto: Karin Schwanfelder

Zons (ssc) Nachdem eine Gruppe von Umweltschützern um Karin Schwanfelder am vergangenen Wochenende in Zons verdächtige Gegenstände entdeckt hatten, die möglicherweise dem Hanf- (Cannabis-)Anbau gedient haben, wird die Stadt Dormagen keine Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Das teilte Stadtsprecher Max Laufer auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Ordnungsamt habe die in schwarzen Müllsäcken verpackten Utensilien wie Lichtstrahler, Blumentöpfe, Düngemittel und Teile von Belüftungsrohren untersucht, aber keine Hinweise auf den Besitzer gefunden. Auch hätten sich Mutmaßungen, dass eine Straftat vorliegen könnte, nicht erhärten lassen, so Laufer weiter.

Karin Schwanfelder plant unterdessen schon die nächste Aufräumaktion in der Nähe des Rheins und sucht dafür noch Mitstreiter. Gesäubert werden soll am Samstag, 19. Januar, von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr, Treffpunkt ist der Campingplatz im Zonser Grind. Kontakt/Info: Tel. 0178 3140836 oder per E-Mail an karinschwanfelder@gmail.com.