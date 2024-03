Bürgerversammlung in Dormagen Kehrtwende für neue Parkregelung für Zonser Altstadt

Es ist kein neues Thema, denn seit jeher sorgt die Park- und Durchfahrtssituation in der Zonser Altstadt für Diskussionen. Vor einigen Jahren wurde daher – ebenfalls auf Grundlage einer damaligen Bürgerversammlung – eine Sonderregelung eingeführt. Diese erlaubte den Anwohnerinnen und Anwohnern der Altstadt für eine Gebühr von drei Euro für einen Zeitraum von zwei Jahren die Befahrung sowie das Parken in den historischen Straßen. Grundsätzlich ist die Zonser Altstadt rund um Schweinebrunnen und Juddeturm für den Autoverkehr gesperrt. Dies sollte sich nun, auf Vorschlag der Stadtverwaltung, ändern. Im Rahmen einer erneuten Bürgerversammlung am Donnerstagabend in der Nordhalle stellt Bürgermeister Erik Lierenfeld ein neues System vor – und schon jetzt sei gesagt, bei den Zonserinnen und Zonsern kam dieser Vorschlag überhaupt nicht gut an.