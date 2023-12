Winter in Dormagen Kaum Unfälle wegen Kälteeinbruch und Schnee

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Dormagen. Das Wetter war jedoch nicht die Ursache. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte über die Böschung auf einen tiefer gelegenen Parkplatz, der normalerweise wochentags von Besuchern des Ärztehauses an der Krefelder Straße genutzt wird. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und liegt dort nicht wegen seiner Verletzungen, sondern wegen eines internistischen Notfalls im Koma, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Straße war für die Bergung zeitweise gesperrt worden.