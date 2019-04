Baugebiet Dormagen-Nievenheim : Kaum Hoffnung auf Weg zur S-Bahn

Im neuen Baugebiet Nievenheim IV fehlt ein kurzer Fußweg zur S-Bahn-Station.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus-Dieter Schumilas

Noch halten die vielen Neuen, die ins Baugebiet Nievenheim IV gezogen sind, still, gewöhnen sich an ihr neues Wohnumfeld. Doch Unzufriedenheit kann sich schnell einstellen darüber, dass der tägliche Weg in Richtung S-Bahn-Haltepunkt umständlich ist, weil es keine wirklich kurze Anbindung dorthin gibt. Es bleibt nur die fußläufige Schleife über die Straße Am Schwimmbad. Es könnte anders gehen, doch das funktioniert bislang nicht. Die SPD hat auf diesen Missstand hingewiesen und drängt auf Besserung. Doch die ist nicht in Sicht.

Im Planungs- und Umweltausschuss wurde über dieses Thema diskutiert. SPD-Stadtverordnete Sonja Kockartz-Müller richtete einen eindringlichen Appell an die Verwaltung, sich mit den Eigentümern ins Benehmen zu setzen, über deren Grund und Boden eine mögliche Abkürzung zum S-Bahn-Haltepunkt an der Bismarckstraße verlaufen könnte. Hans-Joachim Woitzik sprach dabei die rechtliche Seite an und fragte nach grundsätzlichen Möglichkeiten. Bürgermeister Erik Lierenfeld: „Die Gespräche mit Eigentümern waren bislang nicht erfolgreich.“ Der Rathaus-Chef versprach aber, am Ball zu bleiben, denn: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Eine Anbindung wäre ein gute Sache, „aber das Ergebnis ist noch offen“. Nicht aufgeworfen wurde die Frage, warum bei der Planung dieses großen Baugebietes und der Festlegung von Baufeldern ein kurzer und praktikabler Weg zur S-Bahn nicht von vornherein eingeplant wurde.