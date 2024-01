Einzelhandel in Dormagen Kaufland hält an Standort „Dormacenter“ fest

An vier Standorten in Nordrhein-Westfalen wird Kaufland in den Jahren 2024 und 2025 Filialen schließen. Darunter sind zum Beispiel Bochum und Siegen-Fludersbach. Diese Nachricht verbreitete sich auch in Dormagen schnell über die sozialen Medien. Nicht ohne Grund: Seit Jahren soll in Dormagen eine Filiale entstehen, und zwar dort, wo heute das Dormacenter „Unter den Hecken“ steht. Doch bis heute ist es nicht dazu gekommen. Einige Nutzer vermuten, dass es mit einem Kaufland für Dormagen nichts mehr wird.