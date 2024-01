Tierschutz in Dormagen Kommt jetzt Bewegung in die Kastrationspflicht für Katzen?

Die Zentrums-Fraktion freut sich, dass der Antrag „Einführung einer Katzenkastrationspflicht“, der in Dormagen seinen Anfang nahm, nun auch im Rhein-Kreis Neuss sein Ziel erreicht hat. „Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung und dem Beigeordneten Gregor Küpper, der mit seiner Prüfung und Stellungnahme dafür gesorgt hat, dass unser Antrag im Hauptausschuss einstimmig angenommen wurde“, so Michael Kirbach, Ratsmitglied und Geschäftsführer der Zentrums-Fraktion Dormagen. „Viel zu lange wurden die Tierschutzvereine vor Ort mit diesem Thema allein gelassen. Der Erlass dieser Verordnung wird zum Ziel haben, dass es in Zukunft weniger frei lebende Katzenstreuner-Kolonien geben wird. Schon lange hat uns dieses Thema beschäftigt und wir hoffen, das damit das Elend der Katzen um ein Vielfaches minimiert wird“, ergänzt Bianca Lins von der Zentrums-Fraktion.