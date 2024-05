St. Odilia in Gohr Wie denken die Gläubigen über die Sitzordnung in der Kirche?

Die Gohrer können nun abstimmen, was sie über die Sitzordnung denken – ob sie dem Projekt voll oder teilweise zustimmen, unentschieden sind oder es ablehnen. Die Abstimmung kann per Mail an das Pfarrbüro (st-odilia@dormagen-nord.de) erfolgen, persönlich während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros (Dienstag 15 bis 17 Uhr oder Donnerstag 13 bis 15 Uhr) oder am Samstag, 25. Mai in der Kirche St. Odilia vor und nach der Messe (circa 18 bis 20 Uhr). Stimmberechtigt sind alle ab dem Erstkommunion-Alter, die in Gohr oder einer Nachbargemeinde wohnen und in St. Odilia Gottesdienste besuchen.