Menschen in Dormagen Sie war eine Legende und der treuste Fan des SV Dormagen

Die Folgen des verlorenen Ersten Weltkrieges und die Besatzer aus England und Belgien behinderten und verhinderten in dieser Zeit fast jede gesellschaftliche Entwicklung. Es gab zum Beispiel keine Fußbälle im Dorf Dormagen; die musste man sich in Düsseldorf oder Köln besorgen. Das aber war ein Riesenproblem, denn die Besatzer hatten eine Verkehrssperre erlassen, auf Grund deren man nur in wichtigen Fällen, mit entsprechenden Papieren, den Ort verlassen durfte. Trotzdem gelang es, aus Köln das wichtigste Spielmaterial – die Bälle – für die Fußballer zu organisieren. Das nächste Problem waren fehlende Gegner. Erst als sich die nach und nach in den Nachbarorten – den heutigen Dormagener Stadtteilen – organisierten und die Verkehrssperre gelockert wurde, konnte man endlich normalen Fußball spielen.