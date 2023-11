Karneval in Dormagen Das Erwachen des Hoppeditz in den Stadtteilen

Die KG Rot-Weiß „Feste Zons" feiert die Verabschiedung und Proklamtion der alten und neuen Tollitäten in der Pfarrscheune Zons in der Altstadt am Samstag, 11. November. Los geht es dort um 19.55 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Neben Auftritten aus den eigenen Reihen mündet die Feier in eine Karnevalsparty, daher: Kostüme erwünscht. Der Eintritt ist frei.