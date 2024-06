Musikalisches Schulfest in Dormagen Karneval der Tiere in der Christoph-Rensing-Schule

Aufregung lag nun in der Luft, als die Eltern und Großeltern, Bekannten und Verwandten der Schüler und Schülerinnen der Christoph Rensing Schule am Samstag in die Aula strömten. Nach den anstrengenden Vorbereitungen, wurde das Musiktheaterstück zweimal für die vielen Gäste aufgeführt. Die erste Vorstellung war bis auf den letzten Platz besetzt, als die kleinen Schauspieltalente verkleidet als Fliegen, Schmetterlinge, Känguruhs, Hummeln, Esel etc. die Bühne eroberten. Die Kostüme wurden mit viel Mühe in der entsprechenden Arbeitsgruppe gestaltet und mit ebenso viel Stolz präsentiert.