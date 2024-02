Karneval in Dormagen Sonndachsjecke frustriert über Vandalismus

Als Reaktion seien dann offenbar die Verkehrsschilder für den Karnevalsumzug ins Visier geraten: „Die notwendigen Schilder wurden aus den Verankerungen gerissen und in der Gegend verstreut“, erzählt Lamczek unserer Redaktion. „Aus diesem Grund konnte auch ein Teil der Truppe am Freitagmorgen nicht zu den Auftritten fahren, weil sie erst die Verkehrsschilder einsammeln und wieder aufstellen mussten“, so die Vorsitzende. Das alles bedeutet für die KG mehr Aufwand, vor allem aber auch mehr Kosten. „Das macht uns als Verein schon sehr traurig“, so Lamczek, die das Verhalten der Unbekannten nicht nachvollziehen kann.