Eiserne Hochzeit in Dormagen Es war Liebe auf den ersten Blick

Im zarten Alter von 14 Jahren lernte Maria Kallen an der Tonfabrik in Dormagen ihren Ehemann Karl-Heinz Kallen kennen. „Mein Vater war im Krieg gefallen, als ich erst fünf Jahre alt war“, erinnert sich Maria Kallen, „zehn Jahre später heiratete meine Mutter meinen Stiefvater und so kam es, dass wir in die Firmenhäuser in der Tonfabrik zogen. Mein Mann wohnte und arbeitete bereits auch schon dort“. „Es war Liebe auf den ersten Blick“ erinnert sich Karl-Heinz Kallen. „Wir waren vom ersten Tag an unzertrennlich. Nachdem wir fünf Jahre zusammen waren, entführte ich meine Frau auf einen Spaziergang und machte ihr dort ganz geplant einen Heiratsantrag und sie sagte sofort ja“. Kurze Zeit später, am 10. Oktober 1958 heirateten die beiden standesamtlich. Es folgten drei gemeinsame Kinder, drei Enkelkinder und zwei Urenkelkinder. „Ich glaube unser Rezept, warum wir solange und so glücklich zusammen waren, ist das wir ein Leben lang gearbeitet haben. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht gebrasselt“, verrät Maria Kallen. „Und auch heute noch mit meinen 90 Jahren stehe ich nicht still“, berichtet Karl-Heinz Kallen. „Wir haben einen 450 Quadratmeter großen Garten, den ich noch komplett alleine pflege. Da wird man kein Unkraut finden“, erklärt er stolz weiter. „Meine Mutter hat immer gesagt, Faulheit stärkt die Glieder, Arbeit macht das Leben schön“. Aber nicht nur die Arbeit hat die beiden fit gehalten, sondern auch ihre gemeinsamen Hobbys, wie zum Beispiel der Schützenzug. Erst vor Kurzem wurde Karl-Heinz Kallen geehrt, weil er der älteste Schütze im Regiment ist, worauf er sehr stolz ist. Er marschiert auch noch immer mit. „Natürlich haben wir uns auch mal gezankt, aber wir wollten uns nie trennen. Für uns war immer das Wichtigste, dass wir uns vertrauen können und uns unsere Freiheiten lassen und ich war eine sehr sparsame Frau und habe immer versucht, das Geld zusammenzuhalten, das mein Mann so schwer erarbeitet hat“, erklärt Maria Kallen über das Geheimnis einer so langen Liebe. „Wir waren einfach ein perfektes Team“, ergänzt ihr Mann und hofft auf die Gnaden-Hochzeit in fünf Jahren.