In der City und im Umland Kampf gegen Dreck und Müll in Dormagen

Eigentlich wollten die ehrenamtlichen Helfer der Gruppe Rhein-Clean-Up Anfang vergangener Woche nur ein bisschen Müll auf dem Feldweg sammeln, der hinter dem ehemaligen Gelände der Firma Fiege & Bertoli verläuft. Was die Helfer dann entdeckt haben, hat sie schockiert. „In dem aufgeschütteten Hügel rund um das Gelände ist überall Müll zu sehen“, erzählen sie. „Autolacke, Flaschen von Motorölen, Plastikfolien, eine alte Tür und ganz viel Kleinkram liegen dort herum. Teilweise ist es wie in den Abhang geschoben, teilweise liegt es auch noch innerhalb des umzäunten Geländes. Das ist natürlich so nicht akzeptabel.“