Kammertheater in Dormagen Die laufende Saison geht lustig weiter

Wegen der großen Nachfrage an Silvester werden Sabine Misiorny und Tom Müller ihr Lachfeuerwerk „Wir machen lachen“ auch im Frühjahr noch einmal auf die Bühne bringen. Darin enthalten: ein Feuerwerk der Pointen aus 30 Jahren Komödien und Kabarettprogrammen aus der Feder der beiden kreativen Theatermacher. Die Besucher können sich dann auf zwei Stunden Schlagabtausch im Kampf der Geschlechter in einer einzigartigen Kombination mit absoluter Lachgarantie freuen. Neben den beiden Vorstellungen an Silvester, 31. Dezember, um 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, gibt es diesen lustigen Schlagabtausch neben dem 19. April 2024 noch an vier Wochenenden zu sehen – unter anderem am 12. Mai 2024 für den ganz besonderen Muttertag.