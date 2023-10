Kultur in Dormagen Kammerchor an der Basilika Knechtsteden konzertiert für die Ukraine

(ssc) Der Kammerchor an der Basilika Knechtsteden gestaltet am Samstag, 21. Oktober, ab 18 Uhr in der Basilika ein Konzert mit ukrainischer Chormusik. Bereits um 15 Uhr gibt es das Programm an diesem Tag in der Kirche St. Josef in Grevenbroich. Der Eintritt ist frei, aber Spenden der Zuhörer werden erbeten. Ein Teil der Spenden geht an die Ukraine-Hilfe.