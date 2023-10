Musik im Kloster in Dormagen-Knechtsteden Kammerchor singt für den Frieden in der Ukraine

Ukrainische Lieder erklangen in der Klosterbasilika Knechtsteden. Der Kammerchor an der Basilika bat a cappella für Frieden in dem durch den Überfall Russlands bedrängten Land. Natürlich war auch Dmitri Bortnianskys Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ dabei, schlicht und schön vorwiegend im Piano gesungen. Auch weitere Lieder des ukrainischen Komponisten erklangen in selten zu hörender Reinkultur wie „Ich erhebe meine Augen zu den Bergen“.