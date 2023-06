Energieversorgung in Dormagen „Kalte Nahwärme“ für Stürzelberg

Die Energiewende wird auch in Dormagen konkreter. Erkennbar ist das im Ortsteil Stürzelberg: In dem kleinen Rheinort verwirklicht die Energieversorgung Dormagen (evd) zurzeit ein neues Konzept zur Wärmeversorgung. Auf dem ehemaligen Sportplatzgelände der Rheinwacht werden Neubauten mit sogenannter Kalter Nahwärme versorgt. Dies gilt für die gesamte Siedlung mit aktuell 19 Einfamilienhäusern beziehungsweise Doppelhaushälften. Zwei noch zu bauende Mehrfamilienhäuser und eine Kindertagesstätte mit neun Wohneinheiten, die auch dort noch errichtet werden sollen, werden ebenfalls in das System eingebunden. Die Häuslebauer bzw. -käufer hatten keine Wahlmöglichkeit; mit der Entscheidung, sich in dem Neubaugebiet niederzulassen, stimmten sie gleichzeitig dem Anschluss an das Kalte-Nahwärme-Netz zu, wie evd-Projektingenieur Thomas Phlipsen im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete.