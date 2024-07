Kultur in Dormagen Kabarettist Max Uthoff teilte kräftig aus

Uthoffs Hauptthemen an diesem Abend waren die eigene Sterblichkeit und wie Menschen mit dem Thema Zeit umgehen. Passend dazu war er ganz in Schwarz gekleidet und stand vor einem schwarzen Bühnenhintergrund. Er eröffnete den Abend mit der Zahl 7666. Die durchschnittliche Lebenserwartung des deutschen Mannes betrage 78 Jahre. „Ich bin 56, mir bleiben noch 7666 Tage. Gut, es könnte auch länger dauern. Was bei meinem Lebenswandel bedeutet, dass der Rest ohne Geld vonstatten gehen müsste. Aber arm und alt in Deutschland? Dann lieber pünktlich Schluss.“