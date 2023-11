Kultur in Dormagen Kabarett- und Comedystars kommen nach Zons

Es ist ein Programm, das Vorfreude weckt, Vorfreude auf den Sommer 2024 mit attraktiven Veranstaltungen auf der Freilichtbühne Zons. Denn Dormagens Kulturbüroleiter Olaf Moll und seinem Team ist es wieder gelungen, Stars der Kabarett- und Comedy-Szene zum inzwischen schon vierten Festival in die alte Zollfeste zu locken, das vom 3. bis 13. Juli stattfinden wird. Die Besucher erwarten sechs Kabarett- und Comedyabende plus eine artistische Clowns-Show für Kinder. Der Vorverkauf ist gerade gestartet, Tickets werden über den Ticket-Shop dormagen.reservix.de und in der City-Buchhandlung Dormagen angeboten.