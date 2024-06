Top-Stars in der Kulle Kulturbüro Dormagen präsentiert Kabarett auf höchstem Niveau

Den Startschuss in das Kabarett-Jahr 2025 gibt traditionell das Schlachtplatten-Ensemble. Am Freitag, 10. Januar 2025, bitten diesmal Robert Griess, Alice Köfer, Sonja Kling und Aydin Isik zur kabarettistischen Jahresendabrechnung. Ihr Dormagen-Debüt gibt Moderatorin und Auto-Jägerin Panagiota Petridou am Samstag, 8. Februar. „Wer bremst, verliert!“ heißt das Programm, in dem sich griechische Passion und rheinischer Humor auf der Überholspur treffen. Mit viel Witz, Charme und Ganzjahresreifen zieht das deutsch-griechische Energiebündel am Standstreifen vorbei und erreicht zuverlässig das Ziel. Am 21. und 22. März kehrt Florian Schroeder mit zwei Vorpremieren zu seinem kommenden Programm „Endlich glücklich" in die Kulturhalle zurück. Es ist bereits das dritte Mal, das der bekannte Kabarettist Dormagens gute Stube an der Langemarkstraße zum Veranstaltungsort seiner Vorpremieren wählt.