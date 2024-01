Kabarett in Dormagen Scharfzüngige Top-Stars und Wortakrobaten zu Gast

So auch für die „Weibsbilder“. Das Comedy-Duo gastiert am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr mit dem Programm „MalleDiven – Ausgebrannt am Sonnenstrand“ in der Kulturhalle. „Ist doch wahr!“ findet Simone Solga am Samstag, 20. April. Für das Gastspiel der scharfzüngigen Kabarettistin sind noch 40 Karten erhältlich. Groß ist auch das Interesse an Negah Amiri. Der Shooting-Star der Comedy-Szene ist mit dem neuen Programm „Next Level“ am Freitag, 10. Mai, erstmals in Dormagen.