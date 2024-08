Neues Programm in Dormagen Kulturbüro startet nach Ferien wieder durch

In der Kulturhalle gastieren im vierten Quartal weitere Top-Kabarettisten. Ingo Nommsen, beliebter ZDF-Moderator („Volle Kanne“, „Leute heute“), berichtet in seinem Comedy-Programm „Hilfe, ich bin zu nett“ am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr über das turbulente Leben mit Prominenten hinter und vor der TV-Kamera. Restkarten gibt es noch für die Kabarett-Komödie der Berliner Distel am 17. November, für Jochen Malmsheimer am 13. Dezember sowie für Christoph Sieber und sein neues Programm „Weitermachen!“ am 21. Dezember. Ausverkauft ist seit Monaten die 17. TORK-Show am 22. November.