Konzert in Dormagen - Johnny-Cash-Tribute „Just Cash“ erinnert kraftvoll an den Giganten der Country-Musik

Knackiger aufbereitet wurde „Heart of gold“, „It ain´t me babe“, eine Anleihe bei Bob Dylan, wurden ebenso auf Johnny Cash gebürstet. „Macht es Spaß?“ – fragte Thomas Naatz das Publikum und erntete jubelnden Beifall. Der absolute Cash-Hit „Ring of Fire“, komponiert von seiner Frau June Carter, durfte nicht fehlen. Und an dieser Stelle ging der Saal erst recht voll mit. Ein Stück der eher leichten sensiblen Töne war im zweiten Set nach der Pause zum Ende „Hurt“ zu hören, nachdem zuvor mit „San Quentin“ den Knackis in der kalifornischen Haftanstalt ein Lied kredenzt wurde. „We´ll meet again“, einst von Vera Lynn im Zweiten Weltkrieg geschmettert, steuerte in der Kulturkirche ein gehöriges Stück Aktualität bei.