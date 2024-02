Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Junge Ukrainer in Dormagen – Alltag fernab von Kriegsgedanken

Horrem · Allein in einem fremden Land, ohne Sprachkenntnisse und immer in Gedanken bei der Familie, die in der Heimat im Krieg ist. Jugendliche aus der Ukraine erzählen, wie sie trotzdem in Dormagen Fuß gefasst haben.

22.02.2024 , 07:17 Uhr

Kateryna hat große Pläne: Ihr Traum war es schon immer, in Europa zu studieren, jetzt hat sie sich für ein duales Studium beworben. Foto: Andrea Lemke

Von Andrea Lemke