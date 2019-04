Auf die richtige Nuss gesetzt : Junge Gründer aus Dormagen verkaufen Erdnussbutter-Süßigkeiten

Zwei Dormagener Jungs betreiben einen der größten Online-Shops für Süßkram mit Erdnussbutter. Jetzt entwerfen sie ein eigenes Produkt.

Am ersten Tag machen die jungen Gründer die erste große Fehleinschätzung. Später werden sie sagen, es war dieser Tag, der sie immer weitermachen ließ. 50 Pakete voll mit Süßigkeiten, ja so viele werden sie ungefähr im Jahr verschicken, erzählen Maximilian Schramm und Daniel Tabbara dem DHL-Mitarbeiter im Januar 2017 am Telefon. Die beiden Freunde planen da gerade die letzten Feinheiten, damit bei der Eröffnung ihres Online-Geschäfts, dem „Peanutbuttershop“, nichts mehr schiefgehen kann. Was dann passiert, darüber staunen sie bis heute. Der Shop geht online und es dauert nur ein paar Stunden, dann sind bereits 50 Bestellungen eingetrudelt. Päckchenweise wollen die Kunden Twix, Snickers und M&Ms, Brotaufstrich, Proteinshakes und Müsli, ach eigentlich egal was. Hauptsache ihre Lieblingszutat ist drin: Erdnussbutter.