Veranstaltung in Dormagen : „Jugendtag“ braucht  die Beteiligung der Vereine

Dormagen Wenn Vereine und andere Akteure sich beteiligen, dann stehen die Chancen gut, dass im kommenden Jahr ein „Kinder- und Jugendtag“ in Dormagen stattfinden kann.

Der Erfolg sei laut Stadt in den vergangenen Jahren (mit Blick auf die Beteiligung der Vereine) eher gering gewesen, so habe man die Veranstaltung im Jahr 2018 in Verbindung mit dem Kö-Kinderland auf dem Michaelismarkt organisiert. Die Verwaltung hatte damals eine Abfrage der Sportvereine vorgenommen, diese blieb jedoch „ohne nennenswerte Resonanz“. 2019 und 2020 hat der Kinder- und Jugendtag aus verschiedenen Gründen, u.a. pandemiebedingt, nicht stattgefunden. Bei einer Veranstaltung in 2021 hatten sich dann alle Akteure (Verwaltung und freie Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit) für eine Fortführung ausgesprochen.

Daran knüpft die CDU-Fraktion nun an und beauftrage die Verwaltung im Rahmen des Jugendhilfeausschusses zu prüfen, ob die Neuauflage eines zentralen „Stadtjugendtags“ im Frühjahr 2023 sinnvoll und durchführbar ist. „Aufgrund der Corona-Pandemie sind in einigen Bereichen, wie beispielsweise bei den Schützenvereinen, ganze Nachwuchsjahrgänge ‚ausgefallen’“, heißt es von Seiten der CDU. Vielen Kindern und Jugendlichen sei nicht bekannt, welche Freizeitangebote es in Dormagen gibt und welche Sportarten angeboten werden. Dies solle an so einem Tag nachgeholt werden.