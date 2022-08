Müllprobelm auf Plätzen in Dormagen : Jugendprojekte nicht verschieben

Meinung Dormagen Das Gelände des BvA-Gymnasiums ist nicht der einzige Ort, an dem Jugendliche sich treffen und ihren Müll hinterlassen. Aber dort könnte ein Zaun das Problem lösen.

Jugendliche brauchen Orte, an denen sie sich treffen können. Das ist nicht nur den Verantwortlichen aus Politik und Gesellschaft klar. Gerade Lehrkräfte sind sich dessen bewusst. Nichtsdestotrotz ist ein Schulgelände ein Bereich, in dem Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen sollten und in dem darüber hinaus der Erziehungsauftrag der Schulen eine große Rolle spielt. Dieser steht ganz sicher im Gegensatz zu Kostenpflichtiger Inhalt herumliegenden oder gar zerschlagen Schnapsflaschen. Schule muss sich also mit Dingen beschäftigen, die eigentlich nicht in den Schulalltag hineingehören.