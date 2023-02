Widerstand gegen Polizei in Dormagen Jugendlicher zieht Schlagstock bei Polizeikontrolle

In einem Fall in Dormagen wurde gegen 10.30 Uhr auf der Weilergasse ein 17-jähriger Dormagener kontrolliert. Nachdem der Jugendliche den Beamten ein Cliptütchen mit Cannabis aushändigte, rannte er plötzlich vor den Beamten weg. Die Polizisten folgten ihm, nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung blieb der Verfolgte plötzlich stehen und hielt einen Teleskopschlagstock in der Hand. Mit diesem beabsichtigte er offensichtlich, auf einen der Beamten einzuschlagen, was jedoch misslang.