Mit dem Messer bedroht Jugendliche von Trio verletzt und ausgeraubt

Am Freitag, 31. März, gegen 19 Uhr, kam es vor einem Discounter an der Wilhelm-Zaun-Straße zunächst zu einem kurzen Gespräch zwischen zwei 13- und 14-Jährigen und einem bislang unbekannten jugendlichen Trio. Kurze Zeit später trafen die Jugendlichen an einer Gesamtschule wieder aufeinander. Das Trio soll dabei die beiden Schüler unter anderem durch Vorzeigen eines Messers bedroht und zur Herausgabe von Geld gedrängt haben.