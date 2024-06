Unternehmen in Dormagen Jugendliche machen Erfahrungen als Chefs

Schon zum zehnten Mal führt die Brancheninitiative ChemCologne den Wettbewerb durch. Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren konnten sich bis Anfang Juni für eine leitende Position in einem Chemieunternehmen der Region Rheinland bewerben. Nun erhalten 51 Jugendliche die Möglichkeit, einen Tag lang den Arbeitsalltag verschiedener Topmanager kennenzulernen. Beim Kennenlerntreffen in Köln erfuhren sie, was sie an ihrem Einsatztag erwarten wird.