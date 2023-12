Jugendarbeit in Dormagen Jugendliche wünschen sich einen überdachtem Raum

Michael Hartmann, Sozialpädagoge der Stadt Dormagen, war sich unsicher: Würden Jugendliche in die Container des SuS Gohr kommen, um Ideen für den geplanten Jugendplatz einzubringen? Denn: Zu einem ähnlichen Treffen in Stürzelberg waren nur zwei Jugendliche gekommen. Die Sorge, dass niemand kommen würde, war zum Glück unberechtigt. 18 junge Leute sollten kommen und ihr Interesse an einem solchen Platz bekunden. Die Jungs waren leicht in der Überzahl. Sie mussten sehr schnell erkennen, dass die zur Verfügung stehenden 50.000 Euro schnell verplant sind und dass deshalb Prioritäten gesetzt werden müssen.