Vorfreude in Dormagen Erster Weihnachtsmarkt im Raphaelshaus

Der erste Weihnachtsmarkt des Raphaelshauses naht. Die Jugendeinrichtung an der Krefelder Straße hat für Freitag, 8. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, eine weihnachtliche Zeltstadt vorbereitet. „Zum ersten Mal möchten wir unsere Nachbarn, Freunde und die Dormagener einladen, uns in der Weihnachtszeit zu besuchen. Die Idee hatten unsere Mitarbeiter“, freut sich Einrichtungsleiter Marco Gillrath. Denn: In der Corona-Zeit wollten sie den Kindern und sich selbst etwas bieten und bauten erstmals diese Zeltstadt auf. „Das hat allen so gut gefallen, dass die Mitarbeiter dachten, das sollten wir der Öffentlichkeit präsentieren. Das machen wir nun.“