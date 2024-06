Veranstaltung in Dormagen NGK-Jazzband spielt Freitag mit dem Jugend-Jazz-Orchester NRW

Das JJO NRW gehört neben dem Landesjugendorchester und dem LandesJugendChor zu den führenden Nachwuchsensembles in NRW und steht unter der Schirmherrschaft des Landesmusikrats. Das 20-köpfige Ensemble setzt sich zusammen aus jungen und hochkarätigen Musiktalenten aus ganz NRW und ist als „die“ Nachwuchs-Bigband in NRW schwer gefragt. So gab die Bigband in den letzten Monaten beispielsweise Konzerte in der Kölner Philharmonie und im Düsseldorf Ständehaus und war im April dieses Jahres auf einer einwöchigen Tournee in Griechenland unterwegs. Nun kommt das Ensemble nach Knechtsteden. Möglich wurde dies durch die erfolgreiche Teilnahme der NGK-Jazzband beim Wettbewerb „Jugend jazzt“ in Dortmund im November vergangenen Jahres.