Kinder- und Jugendhilfe in Dormagen Wenn das Jugendamt klingelt

Ina Oberlack kennt die Vorwürfe und diese Gedanken, sie ist die stellvertretende Leiterin des Jugendamtes und zuständig für den Bereich erzieherische und wirtschaftliche Hilfen. In ihren Bereich fällt auch das Thema „Inobhutnahme“, also genau das, was viele für das Kerngeschäft des Jugendamtes halten. „Es ist eine Maßnahme unter vielen. Inobhutnahmen sind dazu da, den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Im schlimmsten Fall müssen wir ein Kind oder einen Jugendlichen tatsächlich in Obhut nehmen, eben dann, wenn wir eine Kindeswohlgefährdung für möglich halten“, sagt Ina Oberlack. Auch das komme natürlich vor. Aber: „Das Ziel ist immer, dass die Familie am Ende wieder zusammen ist.“ Und: Es komme aber auch vor, dass Jugendliche selbst den Weg zum Familienbüro wählen, „weil es zum Beispiel in der Familie eskaliert ist. Dann sind wir gefordert. Wir nehmen sie dann auf und beziehen natürlich auch die Eltern mit ein“. Keinen Aufschub gibt es hingegen bei einer Meldung durch die Polizei, die Schule oder einen Arzt. „Wenn wir dann zum Beispiel von einer Misshandlung erfahren, schalten wir sofort das Familiengericht ein“, sagt Oberlack. Dann kommt die Inobhutnahme und die ist tatsächlich so, dass das Jugendamt bei der betroffenen Familie klingelt. Meistens kommen die Beamten zu zweit. Wenn es keinen Zugang gibt, wird auch das Ordnungsamt eingeschaltet. Ziel ist es immer, „die Gefahr abzuwenden, gemeinsam mit den Eltern einen Schutzplan zu erstellen“, erklärt die engagierte Frau, die bereits seit 24 Jahren im Jugendamt arbeitet. „Wir wollen helfen, Krisen, in die Familien geraten sind, zu überwinden.“