Kabarett- und Comedy-Festival in Dormagen Stimmungsgaranten geben Vollgas auf der Zonser Freilichtbühne

Ingrid Kühne gastierte erstmals auf der Freilichtbühne und hatte das einmal mehr begeistert mitgehende Publikum von Minute eins an auf ihrer Seite. Schon ihr Weg von der Garderobe zur Freilichtbühne wurde mit Applaus begleitet. Sie war die schlagfertige Powerfrau und Stimmungsgarantin, die Vollgas gab und getreu ihrem aktuellen Programm „Von der Liebe allein wird auch keiner satt“ die Themen auf den Punkt brachte. Haupt-Leidtragender war wieder Ehemann Ralf, mit dem sie seit 29 Jahren glücklich verheiratet sei. „Also Ralf ist glücklich und ich bin verheiratet“, wie sie hinzufügte. Sie habe in dieser langen Zeit aber noch nie an Scheidung gedacht. „An Mord dagegen schon.“