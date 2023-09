Vereinsjubiläum in Dormagen Die Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Liga wird 35 Jahre

Die Arbeit der Rheuma-Liga in Dormagen begann im September 1988, als sie die Betreuung der Rheumapatienten von der AOK Rheinland und der Landesversicherungsanstalt übernahm. Die lag damals noch in Neuss, erklärt Jupe. Passende Räumlichkeit habe man damals an der Knechtstedener Straße in Horrem gefunden. 2012 zog man an die Kölner Straße. In den ersten 20 Jahren organisierte die Rheuma-Liga Bürostunden und das Funktionstraining. Die ersten Übungseinheiten im Wasser fanden im Raphaelshaus, zunächst nur für Fibromyalgie Patienten, statt. Kurze Zeit später konnte das Angebot auf Warmwasser- und Trockengymnastik für an Rheuma erkrankte Personen erweitert werden.