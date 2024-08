Kultur in Dormagen Comedy für alle

„Bei uns kann sich jeder melden, der gerne auftreten möchte“, sagt Joey Malik, gebürtiger Krefelder und Gesicht und Herz der Show. Die Comedy-Nacht findet außer in Dormagen auch in Düsseldorf, Krefeld und Wuppertal statt. Malik ist selbst Stand-Up-Comedian und hat sich schon immer eine Veranstaltung gewünscht, in der nicht nur Qualität großgeschrieben wird, sondern auch Wertschätzung für die Künstler. Denn in der Szene habe Malik auch schon negative Erfahrungen machen müssen. „Die Comedians, die kommen, sollen sich wohlfühlen“, sagt er. „Das ist ein Abend von Künstlern für Künstler.“