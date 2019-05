Zonser Hörspieltage : Jörg Schüttauf erhält den Darstellerpreis

Zum 25. Mal wurde in Zons deutschprachige Dialektliteratur gewürdigt. Über den ersten Platz freut sich Felix Mitterer vom ORF mit dem Stück „Märzengrund“, der Darstellerpreis geht an einen Tatort-Kommissar.

Es erzählt die wahre Geschichte des Bauernsohns Elias, der sich 1968 in das einsame Hochtal Märzengrund zurückzog und erst nach 40 Jahren wieder ins Tal kam. Der in Zons anwesende Regisseur Martin Sailer erläuterte: „Es ist die Geschichte eines radikalen Lebenswandels mit all seinen Konsequenzen. Ein junger Mann will ein anderes Leben führen. In dieser Sehnsucht ist Mitterers Hörspiel ein zeitnahes, weil ewig aktuelles. Mitterer erzählt von der Natur als einer Heilerin für die Seele, und er lässt erahnen, was passiert, wenn dieses Fundament verloren geht.“