Blues in Dormagen : Brillantes Musiker- Duo im Pink

Joe Filisko und Eric Nolden überzeugten bei ihrem Auftritt rundum. Foto: Ulrich Weidenhaupt

Dormagen Joe Filisko und Eric Noden begeisterten im Pink mit traditionellem Blues. Die Besucher hatten ungetrübten Spaß an einer unterhaltsamen Mischung aus Vorkriegsblues, der weit in die 1920-er Jahre reichte, Original Chicago-Blues und eigenen Kompositionen.

Chicago der 20er Jahre wie es leibt und lebt – das war jetzt im Pink live zu erleben.

Was wie der Anfang vom Chattanooga Choo Choo klang, erwies sich beim weiteren Spiel als die zarte zutreffende Einstimmung in die Seele des Blues. Diese und nichts anderes hatte nämlich in der Szene-Kneipe „Pink Panther“ ihren Auftritt. Und wer das miterleben durfte, war hochbeglückt. „Diese Musik ist das einzig Wahre“, war im Pink zu hören. Und so wurden hochgesteckte Erwartungen an zwei Musiker der Extraklasse auf der Stelle voll erfüllt.

Seinen Auftritt hatte das Chicagoer Roots-Duo: Joe Filisko mit Mundharmonika und Gesang und der gleicherweise auf zwei Arten den traditionellen Blues tonal und rhythmisch umschmeichelnde Eric Noden.

Auf internationalen Bühnen beweisen sie nunmehr seit 20 Jahren ihre herausgehobene Stellung. „Die Musik haben sie selbst geschrieben“, vertraut ihr Manager Robert Koch, ein Elsässer, den Besuchern an. Er schiebt sofort ein dickes Lob an das hiesige Publikum nach: „Das hat sehr gute Ohren und öffnet sich leicht für diesen traditionellen Blues.“

Eingängig sind die Klänge, hoch virtuos ist das Mundharmonika-Spiel von Joe Filisko, das sofort an Country-Melodien in Saloons des Mittleren Westens der Staaten denken lässt. Kongenial agierte Eric Noden mit Gitarre und kehliger Stimme. Zwei in weltweit hohem Ansehen stehende Meister haben damit am Höhenberg als exzellente Instrumentalisten und begnadete Sänger ihre Aufwartung gemacht.

„IC Special“, „Anxious Blues“, „Destination Unknown“ sind ganz große Hausnummern in der weltumspannenden Bluesgemeinde. Auf brillanten Spieltechniken basierender Blues der Vor- und Nachkriegszeit kam damit zum Erklingen.

Beide Musiker unterrichten bei den „Harmonica Masters Workshops“ seit 2003 in Trossingen und noch viel länger bei der „Old Town School of Folk Music in Chicago“. Durchschlagenden emotionalen Kick bringt Eric Noden in den gemeinsamen Auftritt mit Akustikgitarre und rauer Singstimme. Er schreibt auch seine eigenen Songs.