Digitalisierung in Dormagen Jochen Hahnen blickt zurück auf über ein Jahr als IT-Leiter

Nullen und Einsen in langen Codes oder doch der freundliche Mitarbeiter am Telefon, der einem rät, den PC neu zu starten. Die Vorstellung davon, was in der IT passiert, sind nicht immer korrekt. Jochen Hahnen leitet seit dem 1. Mai 2022 die Stabsstelle IT und Digitalisierung der Stadt. Seine Aufgaben umfassen eine große Bandbreite und können auch direkten Einfluss auf sein eigenes Leben haben.