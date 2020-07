Sport in Dormagen : Joachim Fischer tritt nicht mehr als Chef der SG Zons an

Zons Was Hans Sturm jahrzehntelang für die SG Hackenbroich war, das ist Joachim Fischer zweifelsohne für die SG Zons: Ein Urgestein, das die Geschicke „seines“ Vereins maßgeblich und in erster Reihe mitbestimmt hat.

40 Jahre lang steht Fischer als Vorsitzender an der Clubspitze, nun nähert sich diese Ära ihrem Ende. Bei der Delegiertenversammlung am 7. August, die ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle an der Langemarkstraße stattfinden wird, wird er sich nicht mehr zur Wahl als Vereinschef stellen. Aus Altersgründen, denn im Oktober feiert Fischer seinen 80. Geburtstag. Seine designierte Nachfolgerin ist Ulrike Heising, die bisherige Geschäftsführerin der SG Zons.