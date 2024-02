Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Monat für Monat tonnenweise Hilfsmittel für die Ukraine

Als der Krieg vor zwei Jahren zum bitteren Alltag der Menschen in der Ukraine wurde, war in Dormagen schnell klar: „Wir müssen helfen und zwar schnell.“ Michael Schwinge, Chef des Dormagener Reiseunternehmens Kultour&Natour, stellte einen Bus zur Verfügung, der Anfang März 2022 unter großer Anteilnahme der Dormagener Bevölkerung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln beladen auf die Reise ging. Seitdem sind die Transporte nicht abgerissen, sondern stehen heute auf stabilen Füßen, was auch einem Mann zu verdanken ist: Peter-Olaf Hoffmann, Ex-Bürgermeister. Doch das zählt nicht, denn viel hilfreicher waren seine Kontakte als Generalsekretär der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS). Sowohl polnische Schützen als auch ukrainische Kosaken gehören der EGS an und helfen, wo sie können, damit die wertvollen Hilfsgüter auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.