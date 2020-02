Kultur in Dormagen : Symbolträchtige Kleidung aus Japan in Zons

Das Kreismuseum präsentiert eine Ausstellung von Kimonos für Kinder. Foto: Kazuko Nakano, Japan

Zons Die in Yamagata (Nordjapan) lebende Kunstsammlerin Kazuko Nakano (84) hat mit ihrer Sammelleidenschaft annähernd 1.000 Kimonos zusammengetragen. Einige sind in Zons zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Die Kleidungsstücke geben Einblicke in die farben- und symbolträchtige Kunst der Kimonogestaltung von der Edo-Zeit (frühes 17. Jahrhundert) bis in die Gegenwart. Vor allem Kinderkimonos aus der Sammlung Nakano werden ab Sonntag (bis 26. April) im Kreismuseum Zons zu sehen sein. Nach Ausstellungen in Japan, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und Polen wird die umfassende Sammlung mit mehr als 80 Kimonos und 30 Objekten verwandter Art wie Obi (Gürtel) und Schuhen in Deutschland erstmals in Zons gezeigt.

Von Zons aus geht die Ausstellung im April nach Ungarn. Die ungarische Japanologin Csilla Schmitt hat die Sammlung auch für Zons kuratiert und den reich bebilderten Katalog zur Ausstellung „Gute Wünsche in Seide“ verfasst (30 Euro). Gute Wünsche nämlich begleiten die Kinderkimonos allenthalben: Stickereien, Bemalen, Färben und Bedrucken, ja sogar Goldbestäubung versehen die Kimonos der Kinder mit Glückssymbolen. Die Schildkröte wünscht ein langes Leben, Kiefer, Bambus, Kirsch- und Pflaumenblüte und Kraniche symbolisieren den Wunsch nach „viel Glück in deinem Leben“.

Manche Kimonos erzählen in ihren Bebilderungen ganze Geschichten, etwa von Urushima, vom Bambussammler, vom Sperling mit der abgeschnittenen Zunge oder von der Hochzeit der Maus. Zu Kriegszeiten wurden besonders die Kimonos der Jungen mit militärischen Symbolen ausgezeichnet, um den Kampfgeist zu stärken. Ein Begleitheft zur Ausstellung gibt zu jedem einzelnen gezeigten Kimono ausführlich eine Beschreibung. Dort erfährt man auch faszinierende Details zur japanischen Kleiderkultur: Im Winter trugen Kinder den Kasane-Kimono, den die Mutter am Feuer wärmte, im Frühling leichte Awase-Kleidung, im Sommer die kühle Ausgehkleidung Hitoe-Kimono und im Herbst den Furisode-Kimono mit langen Ärmeln, den vor allem auch junge unverheiratete Frauen als Festtagskleidung trugen. Die Prunkstücke der Ausstellung sind ein eleganter Kimono aus Seide, aristokratischen Mädchen vorbehalten und ein „Uchikake“ aus der frühen Edo-Zeit, wiederum in Seide ausschließlich für aristokratische Mädels. Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet die Ausstellung.