Kulturhalle Dormagen Jan-Uwe Rogge hält Büttenrede zu Erziehungsfragen

Dabei gab es wenig Konkretes von Deutschlands erfolgreichstem Pädagogen. Das sorgt auch mitunter für Kritik, es sei denn, man hielte Aussagen wie „Erziehung hat nichts zu tun mit Punktesammeln fürs Paradies“ oder „Seid doch nicht immer so pädagogisch wertvoll!“ oder „Seid Partner, nicht Kumpel!“ für hilfreich. Immerhin: Mit Töchtern solle man so lange diskutieren, bis sie sagen „Papa, ich habe dich verstanden!“ Der gutgemeinte Ratschlag des Experten: Traut euren Kindern was zu! Das gelte auch dann, wenn Pubertierende mit großer Treffsicherheit die passenden Freunde finden, „die Ihnen, den Eltern, nicht passen“. Nach diesem sehr unterhaltsamen Vortrag gab es eine Pause, in der Eltern Fragen an Jan-Uwe Rogge notieren konnten. „Aber bitte nur kurz, am besten: Die Männer schreiben“, bat der Erziehungswissenschaftler.