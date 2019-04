Infizierte Tiere in Dormagen : Jäger warnen vor Fuchsräude

In Zons sollen bereits fünf Tiere tot sein. Auch eine Frau und ihre Hunde waren infiziert. Jetzt hat der Revierinhaber Schilder aufgestellt.

Ein Foto von einem toten Fuchs reichte aus, und plötzlich war die Dormagener Facebook-Gemeinschaft in Aufruhr. Die Nachricht in der Gruppe „Nette Dormagener“: Offenbar sind einige wilde Tiere in der Region mit Fuchsräude infiziert und nun an der meist tödlich verlaufenden Hautkrankheit gestorben. Auch eine Hundehalterin und ihre beiden Tiere sollen sich mittlerweile angesteckt haben, sagt Revierinhaber Falk Henninghaus. Mensch und Tier geht es aber wieder gut. „Es besteht eine hohe Ansteckungsgefahr für unsere Hunde, zudem hat auch noch die Brut und Setzzeit angefangen“, schreibt der Facebook-Nutzer, ein Bruder des Revierinhabers. Betroffen sei das Jagdrevier Zons 3, das sich bis kurz vor Horrem erstreckt. Insgesamt fünf tote Füchse entdeckten die Jäger in den vergangenen Woche, unter anderem am Ernteweg, rund um die Zonser Spargelfelder und am Heideweg. Bei allen Tieren bestehe der Verdacht auf Fuchsräude. Fast 200 Mal wurde der Beitrag bis zum Mittwochnachmittag geteilt.