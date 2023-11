Dormagen und der Nahostkonflikt Israelische Freunde aus Kiryat Ono trauern um sieben Todesopfer

Der Krieg in Nahost beschäftigt viele Menschen in Dormagen ganz besonders. Schließlich gibt es zahlreiche Kontakte und Verbindungen in die israelische Partnerstadt Kiryat Ono. Bürgermeister Erik Lierenfeld, Vertreter des Partnerschaftsvereins Dormagen-Kiryat Ono, des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums sowie weitere Mitarbeitende der Stadtverwaltung tauschten sich am Dienstag bei einer Videokonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der Partnerstadt in Israel ausgetauscht. Bereits seit Beginn der Angriffe auf Israel stehen die beiden Kommunen in engem Kontakt.