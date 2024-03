Persisches Neujahr in Dormagen Welche Wünsche Familie Mozafaripour für das neue Jahr hat

Der Anfang sei nicht leicht gewesen. Mitten in der Corona-Pandemie gab es keine Deutschkurse. Doch davon ließ sich die Familie nicht unterkriegen. Meysam Mozafaripour lernte schnell Deutsch mithilfe von Büchern und YouTube. Der 35-Jährige ist studierter Tierarzt und arbeitet in der Krebsforschung. Nebenbei setzt er alles daran, seine Universitätsabschlüsse hier anerkennen zu lassen. Das sei nicht einfach gewesen und er muss teilweise auch Sachen nachholen: „Als ich endlich alle Unterlagen beisammen hatte, erfuhr ich, dass Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern, die wie ich Medizin, Zahnmedizin oder Tiermedizin studiert haben, noch 15 Prüfungen an einer deutschen Universität ablegen müssen“, sagt er. Seine Frau Mahsa Mozafaripour ist ausgebildete IT-Ingenieurin. Am Anfang sei es nicht einfach für sie gewesen, in Dormagen anzukommen, mittlerweile fühlen sie sich wohl.