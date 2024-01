Leerstand in Dormagen Neubaupläne an der Nettergasse

Das Haus an der Nettergasse 14a hat die Aufmerksamkeit von Ratsmitglied Norbert Back (Ein Herz für Dormagen) auf sich gezogen. Back hat sich in einem Schreiben an die Stadt gewandt, in dem er darauf hinweist, dass das Gebäude „gefühlt seit zwei Jahren (wenn nicht länger)“ leer stehe. Back verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es seit Juni in Dormagen eine Wohnraumschutzsatzung gibt. Das Thema Wohnraummangel betrifft auch die Chemiestadt.