Invasive Arten in Dormagen Götterbäume erobern das Kloster Knechtsteden

Wer in letzter Zeit das Kloster Knechtsteden besucht hat, könnte an verschiedenen Stellen Gehölze mit auffällig großen Fiederblättern entdeckt haben. Diese Pflanzen gehören zur Art der Götterbäume (Ailanthus altissima), einer invasiven Baumart, die ursprünglich aus China stammt. „Götterbäume wurden vor über 200 Jahren nach Europa gebracht und zunächst in Parks wegen ihrer exotischen Erscheinung geschätzt“, erklärt Martin Pflaum, ehemaliger Gehölzexperte des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Sie seien sehr robust und können auch in für Pflanzen schwierigen Gefilden wie beispielsweise in Großstädten wachsen.